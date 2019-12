Occhio alle bici, nuova operazione rastrelliere

Nuovo round nel Quaertiere Cinque per la pulizia dei posti destinati al parcheggio delle biciclette. Tutte le strade interessate

FIRENZE — Polizia municipale, Alia, e personale di Avr in azione nelle strade del Quartiere Cinque il 10 dicembre per un nuovo round dell'operazione "rastrelliere pulite". La raccomandazione è di rimuovere le biciclette posteggiate in modo da evitarne la rimozione. Nel caso in cui le bici fossero portate via, è possibile ritirarle alla depositeria di via Allende dove sarà contestato al proprietario un verbale da 43 euro.

Queste le strade interessate: via di Peretola (altezza numero civico 349), via Lazio (parcheggio stazione FS Le Piagge), piazza Valdelsa (ingresso giardino), via Lippi e Macia (altezza numero civico 61r), via di Novoli (altezza numeri civici 20/a e 36), via Vasco de Gama (altezza e fronte numero civico 53), via Reginaldo Giuliani (numero civico 79), via dello Steccuto (altezza numero civivo 16r), via Fantoni ( fronte Stazione FS Rifredi), via Panciatichi (altezza numero civico 4r).

il 17 dicembre, poi, saranno interessate le rastrelliere di piazza Dalmazia (altezza numero civico 31r), via Corridoni (altezza numero civico 81), via Mazzoni (altezza numero civico 9), via Santo Stefano in Pane (altezza numero civico 11), via delle Panche (altezza numero civico 117) , via Morandi (altezza numero civico 31), via Pellas (altezza numeri civici 20 e 5), piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (altezza numero civico 14), via Locchi (altezza numero civico 69), viale Morgagni (altezza e fronte numero civico 33), via Grocco (fronte numero civico fronte 2), via Corridoni (altezza numero civico 39), via Cironi (altezza numero civico 3r), via Mayer (altezza numero civico 11), via Lorenzoni (altezza numero civico 4r).