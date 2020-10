Nella morsa del Covid, 259 casi nel Fiorentino

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Sono 259 i nuovi tamponi positivi segnalati dalla Asl Toscana Centro nei comuni della provincia di Firenze dove oggi si conta anche un decesso

FIRENZE — Sono 365 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro che registra 259 casi in provincia di Firenze, di cui 23 in zona empolese. I nuovi tamponi positivi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 3, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavarnelle 6, Borgo San Lorenzo 6, Calenzano 9, Campi Bisenzio 11, Fiesole 2, Figline e Incisa 7, Firenze 97, Firenzuola 1, Greve in Chianti 7, Impruneta 3, Lastra a Signa 12, Pontessieve 3, Reggello 2, Rignano sull'Arno 1, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 6, San Godenzo 1, Scandicci 16, Scarperia San Piero 3, Sesto Fiorentino 29, Signa 6 e 23 casi in zona empolese a Capraia e Limite 2, Cerreto Guidi 1, Empoli 13, Fucecchio 3, Montelupo 1, Montespertoli 2 e Vinci 1.

In Toscana sono oggi 879 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri su un totale di casi registrati dall’inizio dell’epidemia pari a 21.896.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 903.865, 13.548 in più rispetto a ieri. Sono 9.220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo). Gli attualmente positivi sono oggi 9.247. I ricoverati sono 35 in più rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, 1 in meno.

697 persone in più rispetto a ieri, sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 1.048 in più rispetto a ieri, sono isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 11.460, 145 in più rispetto a ieri.