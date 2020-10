Nel Fiorentino il Covid dilaga, 263 casi in 24 ore

In Giappone hanno inventato l'ufficio portatile da montare in casa: ecco come funziona

Sono stati segnalati 151 tamponi positivi nel capoluogo. In tutta la Toscana nuovo picco di contagi con 755 casi positivi nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Sono i 378 nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 con 263 casi in provincia di Firenze, di cui 24 in zona empolese. I casi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 4, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 5 , Borgo San Lorenzo 8, Calenzano 4, Campi Bisenzio 13 , Dicomano 1, Fiesole 1, Figline e Incisa 2, Firenze 151, Firenzuola 1, Greve in Chianti 2, Impruneta 2, Lastra a Signa 4, Londa 1, Pontessieve 1, Reggello 1, Rignano sull'Arno 2, San Casciano in Val di Pesa 1, Scandicci 13, Scarperia San Piero 2, Sesto Fiorentino 12, Signa 6, Vicchio 1 e 24 casi in zona empolese a Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 4, Certaldo 1, Empoli 7, Fucecchio 6, Montelupo 2, Montespertoli 1 e Vinci 2.

Intanto si contano oggi altri 755 casi positivi in tutta la Toscana. Salgono a 8.515 le persone al momento ancora ammalate. Di questi in 359 sono ricoverati in ospedale, 37 in più rispetto a ieri, di cui 51 in terapia intensiva, 5 in più. Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessità di particolari cure sanitarie. Dall'inizio dell'emergenza a febbraio diventano 21.017 i casi di coronavirus complessivamente diagnosticati in Toscana. Di questi 11.315 sono nel frattempo guariti 144 tra ieri ed oggi, mentre 1.187 sono i deceduti.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati analizzati 11.500 tamponi: 890.317 da Febbraio. I soggetti testati ieri, esclusi i tamponi di controllo, sono stati 7.525.

Complessivamente sono 572 in più rispetto a ieri e persone in isolamento nel proprio domicilio, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi e 252 in più rispetto a ieri, le persone, non malate ma anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Degli 11.315 pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza, 386 lo sono clinicamente, 28 in meno rispetto ieri e 172 in più nell'ultimo giorno, sono guariti a tutti gli effetti, a seguito del doppio tampone negativo che certifica la scomparsa del virus.