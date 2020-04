Nel fiorentino 7 nuovi decessi, 2.443 positivi

In tutta la regione sono stati 29 i pazienti positivi al coronavirus deceduti nelle ultime 24 ore. Più della metà sono uomini

FIRENZE — L'ultimo bollettino della Regione Toscana segnala una nuova giornata nera sul fronte dell'emergenza Covid-19 in provincia di Firenze. I decessi in più rispetto al precedente aggiornamento segnalati dalla Regione, sono 7 (4, quelli segnalati dalla Asl Toscana Centro)

In tutta la Toscana, rispetto a ieri, sono morte 29 persone in più: 16 uomini e 12 donne.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, in provincia di Firenze se ne contano 2.443, 71 in più di ieri. In un solo giorno sono stati eseguiti 4.716 tamponi a fronte dei 91.651 effettuati da inizio epidemia.

Questa la distribuzione dei 53 casi in provincia di Firenze segnalati dalla Asl di cui 3 nella zona empolese:

Bagno a Ripoli: 1

Fiesole: 3

Figline e Incisa: 4

Firenze: 29

Greve in Chianti:1

Impruneta: 3

Montespertoli: 1

Pelago: 2

Reggello: 2

Rignano sull’Arno: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Sesto fiorentino: 1

Signa: 1