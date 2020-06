In coda per l'ultimo giorno alla mostra dei fiori

Potrebbe diventare un modello la fiera al Giardino dell'Orticoltura, la prima grande rassegna della seconda fase dell'emergenza sanitaria per Covid 19

FIRENZE — In fila dalle prime ore del 2 Giugno per godersi l'ultimo giorno della mostra organizzata dalla Società Toscana di Orticoltura. Ultime ore per la prima grande fiera fiorentina aperta nella seconda fase dell'emergenza sanitaria che adesso potrebbe diventare un modello per la gestione degli eventi all'aperto.

Mascherine obbligatorie, ingresso e uscita separati, contingentamento in base alla capienza dell'area e rispetto delle regole affidato all'Associazione Nazionale Carabinieri queste le mosse adottate per garantire un corretto svolgimento della fiera dalla Società nata nel 1850 su indicazione dell'Accademia dei Georgofili.

La città che ha dovuto rinunciare a numerosi eventi pubblici in programma per la primavera 2020 è riuscita a recuperare la Mostra mercato dei fiori, tradizionale rassegna primaverile ed autunnale al Giardino dell'Orticoltura, al Ponte Rosso.

La fiera che raccoglie il vivaismo locale, soprattutto tra gli esperti di rose, in programma dal 25 Aprile al 1 Maggio è stata recuperata dal 30 Maggio al 2 Giugno.