Miss Italia, Viola guida le 8 finaliste toscane

La neo eletta Miss Toscana, Viola Ciollaro, guida il gruppo delle otto ragazze toscane in sfida per indossare la corona di Miss Italia 2021

FIRENZE — Viola, Vanessa, Sara, Laura, Rebecca, Arianna, Alice e Daniela sono loro le otto ragazze che rappresentano la Toscana a Miss Italia 2021.

Viola Ciollaro, 19 anni di Lucca, è la neo eletta Miss Toscana, Vanessa Collecchia di Massa è Miss Eleganza Toscana, Sara Galantuomini di Rosignano Marittimo è Miss Cinema Toscana, Laura Sicca di Lucca è Miss Rocchetta Bellezza Toscana, Rebecca Riccetti di Cascina è Miss Sorriso Toscana, Arianna Dionigi di Castellina in Chianti è Miss Sport Toscana, Alice Baldini di Sesto Fiorentino è Miss Be Much Toscana, Daniela Ruggirello di Livorno è Miss Miluna Toscana.

La finale regionale di Miss Toscana 2021 si è svolta a Casciana Terme e la concorrente lucchese ha prevalso di pochi punti sulla concorrente di Rosignano Marittimo Sara Galantuomini ed ha ceduto la sua fascia di Miss Bellezza Rocchetta Toscana vinta sabato 21 Agosto a Montepiano di Vernio alla concittadina Laura Sicca.

La giuria presieduta da Paolo Conticini ha eletto la nuova Miss Toscana che è stata premiata da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari , dalla dottoressa Arabella Ventura direttore generale di Bagni di Casciana. Ospiti della serata Gloria Tonini Miss Piazza Italia 2018, Chiara Gorgeri Miss Toscana 2019, Anna D'angelo consulente d'immagine ed Alberto Bettiol

campione di ciclismo e segretario di giuria di Miss Toscana ed il comico

Alessandro Paci.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e Liguria, con

la collaborazione di Alessandro Ferrari, di Giovanni Rastrelli, Paolo Mazzei, Marco Chiti e della A.S.D. Calcio Casciana Terme, audio-luci SPL Service di Empoli.