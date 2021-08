Miss Italia, Alice Bandini è la finalista toscana

Castelfiorentino ha incoronato la reginetta che si aggiudica le prefinali nazional e la finale regionale di Miss Toscana in programma a Casciana Terme

CASTELFIORENTINO — Una giovane di Sesto Fiorentino, Alice Bandini, ha vinto la fascia di Miss Be Much Toscana 2021 ed ha sbaragliato le 19 ragazze in gara aggiudicandosi il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma il 3 Settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione si è svolta in piazza Gramsci con le norme anti Covid, organizzata dal C.C.N Tre Piazze con la collaborazione del Comune di Castelfiorentino, della Banca di Cambiano e

vari sponsor locali. La giuria della serata che era presieduta da Paolo Regini presidente della

Banca di Cambiano e come segretario da Marco Manetti titolare delle Officine

Meccaniche Castelfiorentino.

Miss Be_Much Toscana 2021 è Alice Bandini di Sesto Fiorentino, la studentessa di 18 anni è alta 1,82 ha i capelli castani e gli occhi marroni ed è del segno della Vergine.

Seconda è Chiara Corrieri di San Miniato (PI), 20 anni, studentessa. Terza Carolina Mirabile di Prato, 25 anni, segretaria in azienda tessile.



La prima classificata è stata premiata da Alessio Falorni sindaco di Castelfiorentino nella serata condotta da Raffaello Zanieri con ospite d'eccezione il campione di ciclismo Alberto Bettiol che ha premiato la seconda classificata.

L'ultimo appuntamento con il concorso di Miss Italia in Toscana e programmato per il 3 Settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI) dove verranno elette Miss Sport Toscana, Miss Eleganza Toscana e la nuova Miss Toscana 2021.

Tra le altre ragazze premiate durante la serata di Castelfiorentino ci sono Laura Sicca di Lucca, studentessa di 19 anni, Federica Betti di Montevarchi, impiegata in uno studio medico di 22 anni, Arianna Dionigi di Castellina in Chianti, studentessa di 18 anni.