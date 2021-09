Miss Italia, Alice in gara per la finale regionale

La giovane sestese in gara per la finale di Miss Toscana ha collezionato diverse fasce prima di arrivare ad aggiudicarsi le prefinali di Miss Italia

FIRENZE — Ad appena 18 anni Alice Baldini di Sesto Fiorentino è in gara per la fascia di Miss Toscana, la finale è in programma venerdì sera 3 Settembre a Casciana Terme Lari.

Il 7 Agosto scorso a Castellina in Chianti per Calici di Stelle aveva ottenuto il quinto posto. Martedì 10 Agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese è entrata tra le 24 finaliste di Miss Toscana. Domenica 29 Agosto a Quarrata per Miss Sorriso Toscana è risultata seconda classificata. Lunedì 30 Agosto a Castelfiorentino è stata eletta Miss Be Much Toscana e si è aggiudicata la finale regionale ma anche l'accesso alle preifinali nazionali di Miss Italia.

La serata sarà condotta da Raffaello Zanieri e la pratese Rachele Risaliti già Miss Toscana e Miss Italia 2016. Presidente di giuria sarà il pisano Paolo Conticini, ospiti della serata il campione di ciclismo Alberto Bettiol, di Castelfiorentino ed il regista e attore Alessandro Paci, di Scandicci.

Alice, alta 1,82, capelli castani e occhi marroni è tra le 23 finaliste che potrebbero seguire le orme di Rachele Risaliti, che con la fascia di Miss Toscana al petto fu incoronata Miss Italia l'11 Settembre del 2016 a Iesolo, titolo già conquistato in precedenza dalle toscane Rossana Martini, Margareta Veroni, Cinzia Lenzi e Denny Méndez.