Metrocittà sotto scacco, 630 contagi in 35 comuni

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Dopo il capoluogo le zone più colpite sono Empoli e Scandicci, a seguire Campi Bisenzio, oggi risultano anche 3 decessi tra Firenze, Prato e Pistoia

FIRENZE — Altri 1074 nuovi casi positivi sono stati segnalati oggi nei territori della Asl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore risultano tre decessi in provincia di Pistoia, Prato e Firenze.

Ci sono 630 casi in provincia di Firenze a Bagno a Ripoli 19, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavarnelle 9, Borgo San Lorenzo 4, Calenzano 51, Campi Bisenzio 26, Fiesole 8, Figline e Incisa 17, Firenze 166, Greve in Chianti 3, Impruneta 6, Lastra a Signa 12, Pelago 1, Pontassieve 9, Reggello 2, Rignano sull’Arno 9, San Casciano in Val di Pesa 12, Scandicci 50, Scarperia San Piero 3, Sesto Fiorentino 21, Signa 9, Vaglia 2, Vicchio 4, Londa 2, Castelfiorentino 9, Capraia e Limite 10, Cerreto Guidi 7, Certaldo 12, Empoli 66, Fucecchio 16, Montaione 15, Montelupo 15, Montespertoli 15, Vinci 14 e Gambassi Terme 2.

I contagi toscani sono oggi 1.708 con un'età media di 48 anni circa. I guariti crescono del 2,9 per cento. I tamponi eseguiti sono 13.811 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 22.360, il 6,3 per cento in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 987, 64 in più rispetto a ieri, di cui 130 in terapia intensiva, 11 in più.