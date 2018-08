Masterplan aeroporto, Palazzo Vecchio dà l'ok

Via libera dalla giunta comunale al progetto presentato da Toscana Aeroporti per l'ampliamento dello scalo. La palla al Consiglio comunale

FIRENZE — Dopo le polemiche con il Comune di Sesto Fiorentino che due giorni fa ha chiesto di rinviare la conferenza dei servizi prevista il 7 settembre e lo scambio di battute tra i sindaci di Firenze Dario Nardella e Lorenzo Falchi sui tempi di discussione del progetto di Toscana Aeroporti, la giunta di Palazzo Vecchio ha ingranato la quarta e ha espresso parere favorevole al masterplan dell'aeroporto "Vespucci" di Firenze.

Ora l'atto dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale come richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella nota con la quale ha convocato, appunto il 7 settembre, la conferenza dei servizi.

In sostanza, spiega una nota di Palazzo Vecchio, il Comune con il via libera espresso oggi ha preso atto dei contenuti del parere tecnico espresso sul masterplan. Per quanto riguarda le prescrizioni, si legge ancora, nel documento si ricorda, tra l’altro, che fin dall’approvazione del piano strutturale il Consiglio comunale di Firenze si era espresso favorevolmente rispetto alla riqualificazione dell’aeroporto con una pista orientata come quella oggi prevista nel masterplan.

L'ok è subordinato ad alcune raccomandazioni e verifiche che riguardano in particolare la mobilità nella zona dell'aeroporto a partire dall'adeguamento dello svincolo di Peretola, della circolazione su viale Guidoni e viale XI Agosto oltre al prolungamento della pista ciclabile di via Perfetti Ricasoli.