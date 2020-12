Mamme in movimento, il metodo per affrontare al meglio il parto

Un approccio innovativo ideato da Elena Taddei docente dell'Unifi che prepara i coach della mamme in attesa. I dati del Dipartimento di statistica

FIRENZE — Preparare al meglio le donne che si apprestano ad affrontare la gravidanza e il parto ma anche i babbi coinvolgendoli attivamente nel percorso versa la nascita del bambino, attraverso un metodo innovativo ideato da Elena Taddei nel 2003, docente di un corso del dipartimento di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Firenze.

Il metodo scientifico basato sulla biomeccanica si chiama Mamme in movimento. Secondo i risultati degli studi effettuati in collaborazione con il Dipartimento di Statistica sanitaria dell'Università di Firenze, su 115 donne che hanno frequentato i corsi sono stati verificati diversi risultati che comprendono la riduzione notevole dei tempi del travaglio, dimezza il dolore durante il parto, evita lacerazioni, elimina il mal di schiena.

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Statica dell'Unifi il 100% delle donne che hanno partecipato ai corsi di Mamme in movimento ha avuto benefici per quanto riguarda il mal di schiena, la durata del travaglio del parto risulta molto inferiore rispetto a quella di qualsiasi altro tipo di parto vaginale. Infatti, come risulta da uno studio scientifico, il tempo del travaglio delle donne che hanno partorito con Mamme in Movimento dura in media 3 ore e 45 minuti, mentre la durata media del travaglio è di 11 ore.

Altro dato è che il dolore durante le contrazioni risulta ridotto del 46%. La corretta preparazione fisica al parto del corso Mamme in movimento consente di evitare le lacerazioni medio basse e di annullare quelle alte.

Gli studi sono stati effettuati su due campioni di donne: un gruppo di 115 donne che hanno frequentato il corso Taddei Smart Birth, l’altro di 104 donne che hanno frequentato i corsi offerti dal servizio sanitario nazionale. Questi dati hanno consentito a Taddei Smart Birth di partecipare, unica in Toscana, a un Premio europeo.

Prima della pandemia di Covid i corsi erano in presenza, ora sono online, in diretta, e vengono seguiti anche da mamme e babbi fuori dalla Toscana. Dal 2003 ad oggi, circa 2.500 persone hanno seguito i corsi di Mamme in Movimento.