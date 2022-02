Ucraina, Biden: «Americani dovrebbero partire ora, se Usa e Russia si sparano è guerra mondiale» Ucraina, Biden: «Americani dovrebbero partire ora, se Usa e Russia si sparano è guerra mondiale»

Attualità venerdì 11 febbraio 2022 ore 11:20

Lungo l'Arno mancherà l'acqua

Per effettuare dei lavori alla rete idrica, l'erogazione verrà sospesa per un'intera mattinata in parte dei lungarni e dell'Oltrarno

FIRENZE — Lungo l'Arno mancherà l'acqua. Le strade interessate sono il Lungarno Soderini (civici 29-35), via Bartolini (civici pari), via Sant’Onofrio, Piazza del Tiratoio. Accade il prossimo lunedì 14 Febbraio a partire dalle 8,30 e a darne notizia è Publiacqua. Il gestore del servizio idrico fa sapere che la sospensione dell'erogazione idrica si rende necessaria per effettuare lavori sulla rete. È previsto che la situazione torni a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.