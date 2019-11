Lungarno Acciaiuoli, si amplia cantiere

Lungarno Acciaiuoli, da lunedì si amplia il cantiere di riqualificazione della strada. Chiuso anche il tratto da Ponte Vecchio e vicolo dell’Oro

FIRENZE — Procedono i lavori di riqualificazione di lungarno Acciaiuoli. Da lunedì 4 novembre il cantiere per il rifacimento dei sottoservizi si amplia andando a occupare anche il tratto finora non interessato, ovvero quello compreso tra Ponte Vecchio e vicolo dell’Oro.

Sarà quindi modificata la viabilità alternativa per gli autorizzati provenienti da lungarno Archibusieri che utilizzeranno via Por Santa Maria per imboccare Borgo Santi Apostoli e da lì proseguire in piazza Santa Trinita-via Tornabuoni e arrivare su Ponte Santa Trinita.

Per un contemporaneo intervento urgente di Toscana Energia su via Por Santa Maria, la strada diventa a senso unico nei tratti via delle Terme-Borgo Santi Apostoli e Ponte Vecchio-Borgo Santi Apostoli che diventano quindi convergenti in direzione di Borgo Santi Apostoli (fino al 12 dicembre).