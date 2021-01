Lotteria Italia, biglietti vincenti nel Fiorentino

Il capoluogo toscano è stato premiato dalla Lotteria Italia con uno dei premi vincenti, un tagliando fortunato è stato staccato anche nel Chianti

FIRENZE — La Lotteria Italia ha premiato l'area fiorentina con 50.000 euro diviso in due premi da 25.000 euro, uno staccato a Firenze ed uno a San Casciano in Val di Pesa, nel Chianti.

In Toscana sono stati assegnati in tutto 4 premi da 25.000 euro per un totale di 100.000 euro tra Firenze, san Casciano, Pisa e Prato.

L'Agenzia delle dogane ha reso note le serie ed i numeri vincenti estratti nella serata dell'Epifania durante la trasmissione de I soliti Ignoti condotta su Rai Uno da Amadeus.

A Firenze è stato premiato il possessore del tagliando C 179560 mentre a San Casciano in Val di Pesa il possessore del tagliando D 264635.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato a Pesaro, nelle Marche.