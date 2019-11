Locale chiuso per violenza, "Servono più agenti"

Il Direttore di Confcommercio Toscana commenta la chiusura di un locale molto frequentato da turisti e minori, per tutelare la sicurezza pubblica

FIRENZE — Dopo la chiusura di uno dei tre punti vendita McDonald's di piazza Stazione, nel centro di Firenze, sembra essersi aperta una riflessione tra gli operatori commerciali della zona per un provvedimento che avrebbe potuto colpire chiunque (vedere articoli collegati).

"Sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini atteso che, dai frequenti controlli delle forze dell'ordine, risulta che il pubblico esercizio sia assiduamente frequentato da soggetti che vi si recano anche per consumare svariati reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai reati contro il patrimonio, rendendosi talvolta autori di fatti di violenza" queste le motivazioni che hanno portato il questore Armando Nanei a firmare la sospensione della licenza per sette giorni del solo store sui tre distanti tra loro appena 50 metri.

QuiNews Firenze ha contattato Franco Marinoni, Direttore di Confcommercio Toscana.

La categoria come risponde all'accaduto?

"Siamo a fianco dell’azienda, disposta a collaborare con le autorità x la tutela dei clienti e dei cittadini...".

Sospendere la licenza e dunque chiudere una attività commerciale per il fatto che sia frequentata da persone che commettono reati spaventa la categoria? La riflessione che sembra porsi oggi sulla piazza fiorentina è: chiudiamo i locali perché la stazione è mal frequentata?

"Infatti. Come chiudere le discoteche perché c’è droga (è nella società, non nelle discoteche e basta), ma non vogliamo alimentare polemiche. Le nostre attività sono vittime di questi fenomeni, non artefici. Siamo al fianco delle autorità per ogni iniziative utile a combattere questi fenomeni ma questi provvedimenti “sommari” non ci sembrano la risposta migliore nel medio periodo".

In effetti, sarebbe come chiudere un grande magazzino perché subisce troppi furti. Torniamo agli stati generali tenuti da Confcommercio proprio in piazza Stazione a Firenze, oltre alla lungimiranza nella scelta del luogo, quali contromisure erano emerse da poter applicare per migliorare la vivibilità delle zone centrali ricche di negozi?

"Più controlli, quindi più agenti sul territorio, e più sinergia tra la rete capillare rappresentata dai nostri esercizi e le forze dell'ordine".