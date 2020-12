Lo spettacolo in crisi accende l'albero dei bauli

Un albero di Natale fatto di bauli è stato allestito dai lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia all'ingresso del Mandela Forum

FIRENZE — Dopo Milano, Roma, Udine e Bergamo, l’albero di Natale dei lavoratori dello spettacolo, tra i più colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid è stato allestito anche all'ingresso del Mandela Forum di Firenze.

Nella principale struttura polifunzionale per spettacoli della Toscana da 9 mesi non va in scena niente.

L’albero è stato creato con decine di bauli che ogni giorno accompagnano coloro che lavorano nel settore e in cui sono riposti impianti, scenografie, costumi e tutto quanto serve a mettere in piedi uno spettacolo. Un simbolo del "dietro le quinte", del lavoro prezioso di costumisti, facchini, runner, gestori di spazi e strutture polivalenti e di tutte quelle maestranze indispensabili quanto invisibili.

L’albero è stato realizzato sulla scia della manifestazione “Bauli in piazza” che lo scorso Ottobre portò in piazza Duomo a Milano centinaia di addetti in protesta per la crisi del settore.