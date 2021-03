Uova di Pasqua della Polizia ai bambini del Meyer

Berlinguer in tv: «Scanzi? Ho deciso di sospendere la sua partecipazione a ‘Cartabianca'»

La Polizia di Stato dona uova pasquali e peluche ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer e delle Associazioni sul territorio

FIRENZE — Una dolce sorpresa per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer: in occasione delle festività Pasquali il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana, insieme alla Questura di Firenze, portano una lieta sorpresa ai bambini meno fortunati.

I poliziotti insieme al “Coniglio di Pasqua della Polizia Postale” sono stati all’ospedale pediatrico Meyer per donare peluche e uova di Pasqua ai piccoli pazienti.

Nel pomeriggio, con il patrocinio dell’Assessorato all’Educazione e Welfare del Comune di Firenze, anche le Associazioni No-Profit del territorio fiorentino, che si occupano di migliorare le condizioni di vita dei minori, riceveranno la visita a sorpresa per condividere dolci momenti.