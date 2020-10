Lavori infiniti, la fuga di gas scopre altri danni

I tecnici chiamati per un intervento urgente sulla rete di distribuzione hanno riscontrato ulteriori criticità che allungano i tempi di riparazione

FIRENZE — I lavori di Toscana Energia in via Bolognese proseguono perché durante l’intervento iniziato ieri a seguito di una fuga di gas è emersa la necessità di effettuare ulteriori riparazioni.

Palazzo Vecchio ha segnalato che "Resta quindi in vigore il senso unico alternato all’altezza della Lastra, tra via Bolognese Nuova e via Salviati, con movieri nelle ore di maggior circolazione".

"Si consiglia di utilizzare itinerari alternativi: per ingresso città via Faentina o per chi arriva dalla SS35 altri percorsi a partire da Pratolino; per uscita città via di Careggi-via Massoni o via Faentina" recita una nota della Mobilità.