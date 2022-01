Viale Redi, due mesi di lavori alla rete elettrica

Ecco restringimenti di carreggiata e chiusure previsti fino all'11 Marzo nella zona comprendente anche piazza Puccini e via delle Cascine

FIRENZE — In viale Redi si preparano due mesi a ostacoli per il traffico. Iniziano infatti domani lunedì 17 Gennaio i lavori di riassetto della rete dell’alta tensione della rete di distribuzione dell’energia elettrica la cui conclusione è prevista per l'11 Marzo.

Numerosi i provvedimenti con impatto sulla viabilità in tutta l'area circostante: in viale Redi sarà chiusa la corsia lato numeri civici pari da piazza Puccini a via Toselli (itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Toselli/viale Redi da via del Ponte alle Mosse-via Doni-via Monteverdi-viale Redi).

In piazza Puccini sarà chiusa la corsia di svolta verso viale Redi. In via delle Cascine previsti divieti di transito nella corsia di collegamento con via Tartini e nella semicarreggiata lato numeri civici pari da via Petrelli a via Mercadante mentre sarà istituito un doppio senso nella semicarreggiata lato numeri civici dispari nel tratto via Mercante-numero civico 36.

Itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazzale della Cascine: via delle Cascine (semicarreggiata a doppio senso di marcia)-via Mercadante/via delle Cascine-via delle Cascine/via Petrella. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Petrella e diretti in piazzale delle Cascine: via delle Cascine-piazza Puccini-via del Ponte alle Mosse-via Veracini-via Toselli-via Boccherini-piazza Puccini-via delle Cascine.