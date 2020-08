Italia Viva, candidati di Renzi e la mini Leopolda

Italia Viva che sostiene Eugenio Giani ha presentato i candidati al Consiglio regionale. Il leader del partito ha annunciato una nuova Leopolda

FIRENZE — Oltre ai nomi dei candidati di Italia Viva che alle Elezioni del 20 e 21 Settembre si presenteranno per un posto in Consiglio regionale, la notizia che è emersa dalla giornata di Matteo Renzi nella sua Firenze, al Teatro del Sale di Sant'Ambrogio, è la data della prossima Leopolda: 11 Settembre. Una Leopoldina di una giornata con il ministro Teresa Bellanova.

Il leader di Italia Viva, ex sindaco di Firenze ed ex Presidente del Consiglio ha sottolineato "Votare per il PD in Toscana serve a dare un voto ad Eugenio Giani ma significa votare l'alleanza strutturale. Votare Italia Viva significa buttare fuori Salvini ma non si non fa entrare Di Battista e la Taverna". Renzi ha ribadito che il suo partito sarà un catalizzatore significativo di preferenze per il presidente del Consiglio regionale uscente e nell'occasione ha raccolto la sfida di Matteo Salvini per un confronto televisivo scatenando i media che vorrebbero aggiudicarsi lo scontro in diretta.

Renzi ha attaccato la destra che sostiene Susanna Ceccardi ma anche i 5 Stelle che hanno candidato Irene Galletti sul piano delle infrastrutture "bloccate", tema di discussione, l'aeroporto di Peretola. Ma anche un altro progetto ha tenuto banco, quello dell'Artemio Franchi da restaurare a patto di superare i paletti della Sovrintendenza e per questo ha rilanciato l'emendamento che aprirebbe la strada al restyling del vecchio impianto.

L'assessore regionale uscente, Stefania Saccardi, sul palco del Teatro del Sale con Renzi ed Eugenio Giani, sarà capolista nei tre collegi fiorentini. Corre per Italia Viva anche il presidente del Quartiere 1 di Firenze, Maurizio Sguanci che Nardella ha scelto per gestire il quadrilatero più delicato in termini di sicurezza, segnato dai flussi turistici prima di ritrovarsi ad essere il più colpito dal lockdown