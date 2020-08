"Orgoglio Toscana è la lista del presidente Giani"

La nuova lista civica nasce per presentare istanze programmatiche europeiste legate al pensiero cattolico-democratico e social-democratico

FIRENZE — La lista Orgoglio Toscana è stata presentata stamani a Firenze "Nasce in questo momento di grande difficoltà dei partiti, sia di centro-destra che di centro-sinistra a livello toscano e nazionale, soprattutto per il fatto che all’interno dei partiti stessi non c’è più un dibattito di idee e di programmi, ma semplicemente personalismi legati al raggiungimento di posizioni di potere" ha spiegato Paolo Bambagioni.

"L’obiettivo principale della lista e mio personale è quello di costruire un nuovo governo della Toscana, che sia discontinuo rispetto al recente passato.

È 50 anni che la sinistra tradizionale governa questa Regione. Una lista civica, pur collocata sul fronte europeista e del centro-sinistra, può rappresentare quella novità indispensabile per il nuovo governo regionale. Dopo mezzo secolo è giusto che ci siano uomini politici che non provengono dall'esperienza che fu comunista, ma che rappresentino istanze programmatiche europeiste legate al pensiero cattolico-democratico e social-democratico.

Un cambio di rotta è indispensabile soprattutto nella politica del lavoro, della sanità, delle infrastrutture e di un turismo sostenibile. Per raggiungere un nuovo modo di governare queste esigenze sociali ed economiche, è fondamentale che non vi siano lacci e lacciuoli delle organizzazioni partitiche, ormai logorate dalla mancanza di iniziativa verso il bene comune: ecco perché questa lista e la mia candidatura a Consigliere Regionale nel Collegio di Firenze città. Si tratta di una realtà molto importante, non a caso alcuni dei nostri compagni di viaggio, e mi riferisco in particolare a Renzi, hanno fatto di tutto per evitare che questa lista si concretizzasse. Questo spiega la novità e l’importanza della nascita di Orgoglio Toscana” ha concluso Bambagioni.