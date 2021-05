L'iris sul podio è una Bella Ragazza statunitense

Si chiama Belle Fille ed è di Marky Smith (Usa) il giglio più bello secondo i giudici del concorso internazionale 2021 del fiore simbolo di Firenze

FIRENZE — E' Belle Fille di Marky Smith (Usa) il giglio più bello del 2021 secondo i giudici del 63/o Concorso internazionale dell'Iris, fiore simbolo di Firenze, rappresentato nello stemma della città. Al vincitore è stato assegnato il Fiorino d'oro offerto dall'Associazione Alter.Nativa in ricordo della Regina Madre Elena di Romania. I vincitori del concorso annuale di iris provenienti da tutto il mondo sono stati annunciati dalla Società italiana dell'Iris di Firenze anche attraverso i social.

Il secondo premio, Regione Toscana, è andato a Mimmamaria di Simone Luconi (Italia), il terzo, premio Confindustria Firenze, a Cloud Dweller di Schreiner's Iris Gardens (Usa). Infine, al quarto posto, il premio Medaglia Piero Bargellini della Società Italiana dell'Iris è andato a Ezioaldo di Simone Luconi (Italia).

Seguono poi le menzioni onorevoli a: Kalsifer di Simone Luconi (Italia), Jachitropan di Pia Altenhoefer (Germania), Rosso romagnolo di Mauro Bertuzzi (Italia), Pissenti di Amedeo Fadda (Italia), Henio di Robert Piatek (Polonia) e Just the ticket di Schreiner's Iris Gardens (Usa). Tra i premi speciali, quello del Comune di Firenze per la migliore varietà di colore rosso è andato al Rosso romagnolo di Mauro Bertuzzi (Italia). Il premio per la varietà più profumata è andato ancora a Belle Fille di Marky Smith (Usa) e il riconoscimento Giorgio Saviane per la migliore varietà precoce a Ezioaldo di Simone Luconi (Italia).