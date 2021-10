Una piazza per il cardinale dipolmatico Benelli

Alla guida della diocesi fiorentina dal 1977 al 1982, in ricordo di Giovanni Benelli si intitola una piazzetta a due passi dal Duomo

FIRENZE — Una piazzetta per il cardinale Giovanni Benelli: sarà quella tra via delle Oche e via dello Studio, a due passi da piazza Duomo, e la cerimonia di intitolazione è fissata per martedì 26 Ottobre, data in cui ricorre la morte del prelato avvenuta in quel giorno del 1982 a seguito di un attacco di cuore, e in occasione del centenario della nascita del prelato avvenuta nel 1921.

"Da martedì – dichiara l'assessore alla toponomastica Alessandro Martini - un luogo vicino alla cattedrale di Santa Maria del Fiore e al Palazzo Arcivescovile da dove, per cinque anni, guidò la diocesi di Firenze, porterà il suo nome. In quegli anni ho avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo in tante occasioni per il suo impegno, la sua dedizione, la sua grande capacità organizzativa, pastorale e umana".

"Intitolargli questa piazzetta - prosegue Martini - rappresenta un modo per mantenere viva la mermoria e fare in modo che le nuove generazioni possano conoscerlo meglio". Giovanni Benelli giunse alla guida della diocesi fiorentina nel 1977 dopo una carriera da diplomatico. Martedì alla cerimonia, oltre all'assessore, interverranno il Cardinale Giuseppe Betori, il direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini e Antonio Lovascio direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi.