La struttura dell'Istituto degli Innocenti che ospita mamme con bambini si amplia grazie al contributo della Compagnia dei cavalieri di Sant'Appiano

FIRENZE — Una nuova stanza per Casa Madri, un nuovo spazio per far crescere i bambini in un ambiente accogliente e adatto alle esigenze di madri e figli che si trovano in stato di disagio familiare, realizzato e arredato grazie al contributo della Compagnia dei Cavalieri di Sant’Appiano.

L’intervento, dal costo di circa 10 mila euro (a cui si aggiungono i 1.800 euro di spesa per gli arredi), è servito ad ampliare la disponibilità di accoglienza dei locali della struttura: Casa Madri può ospitare quindi oggi anche nuclei familiari numerosi e fino a sette donne con figli o gestanti in qualunque momento della gravidanza che si trovano senza alcun genere di sostegno familiare o relazionale oppure devono essere tutelate con un allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza, come richiesto dai servizi sociali, che stabiliscono anche i tempi e gli obiettivi dell’accoglienza.

All'inaugurazione hanno partecipato, oltre alla presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’assessore a Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, rappresentanti della Compagnia dei Cavalieri di Sant’Appiano.