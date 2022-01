Incidente e fuga su moto rubate, fermati 5 minori

Le telecamere hanno ripreso la targa di uno scooter rubato, usato per fuggire dal luogo dell'incidente dove era stato abbandonato un altro ciclomotore

FIRENZE — Dopo essere rimasto coinvolto in un incidente è fuggito su uno scooter rubato condotto da un amico abbandonando un ciclomotore anch’esso rubato. Per cinque minorenni sono scattate le denunce.

L'episodio nella tarda notte dell’8 Gennaio con un incidente in piazza Goldoni. Nel sinistro risultano coinvolti un motoveicolo, il cui conducente è rimasto ferito, e un ciclomotore condotto da un giovane che si è dato alla fuga grazie a un complice in sella a uno scooter abbandonando il motorino a terra.

La municipale intervenuta per i rilievi, ha avviato una indagine che, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere, ha consentito di identificare la targa dello scooter risultato rubato come il ciclomotore abbandonato.

Ieri gli agenti hanno individuato lo scooter parcheggiato in zona Varlungo. Si sono quindi appostati ed hanno visto avvicinarsi cinque ragazzi di cui uno è salito sul veicolo. Il conducente ha cercato di fuggire ma è stato bloccato al termine di un inseguimento.

Il gruppo è stato portato al Comando ed i cinque sono risultati minorenni: il conducente coinvolto nell’incidente è stato denunciato per ricettazione e fuga dopo incidente, per altri due ragazzi è scattata la denuncia per ricettazione e per un altro per possesso di sostanze stupefacenti. Lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria.