Immacolata di pioggia e vento sulla Metrocittà

Una forte perturbazione è attesa per le prossime ore in Toscana. Secondo i meteorologi pioggia e vento sferzeranno la Città metropolitana di Firenze

FIRENZE — Il maltempo si abbatte sulla Toscana nel giorno della Immacolata, lo annuncia il bollettino meteorologico per l'8 Dicembre.

Sono due le allerte meteo dovute alla forte perturbazione che interesserà tutta la Toscana con conseguente codice giallo per il rischio idrogeologico per i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Le due allerte scatteranno alle 6 di Mercoledì 8 Dicembre e si concluderanno, 18 ore dopo, alla mezzanotte di giovedì.

Il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità ha inserito anche la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.