Il Tar boccia le zone rosse fiorentine

Il Tar ha accolto il ricorso contro l'ordinanza del prefetto Lega che vieta lo stazionamento in certe aree a persone con determinati precedenti penali

FIRENZE — Il Tar Toscana ha cancellato le 17 zone rosse fiorentine ovvero quelle zone della città, per lo più dislocate nel centro storico, in cui il prefetto Laura Lega aveva vietato lo stazionamento a persone con precedenti penali come lo spaccio di droga, la vendita abusiva di prodotti e il danneggiamento.

Accogliendo il ricorso presentato dall'Aduc e patrocinato dalla Camera penale, i giudici amministrativi hanno definito "irragionevole" l'automaticità fra la denuncia di determinati reati e l'essere responsabile di comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di determinate aree.

"In altri termini - si legge ancora nella sentenza - non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati".

La notizia è stata pubblicata dal quotidiano La Nazione.