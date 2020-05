Il Museo Galilei riapre con mascherine e plexiglas

Il percorso espositivo è a senso unico, separazione dei flussi, gel igienizzante e mascherine all'ingresso dove i visitatori troveranno il plexiglas

FIRENZE — Il Museo Galileo riapre dal 30 Maggio. Prevista un’apertura straordinaria per la festività del 2 giugno. Gli ingressi saranno contingentati.

Per garantire allo staff e ai visitatori il rispetto delle norme, e per la fruizione degli spazi in completa sicurezza, il Museo mette a disposizione dei visitatori gel igienizzante all’ingresso. La postazione di biglietteria è provvista di plexiglas e vige l’obbligo di indossare la mascherina per chiunque acceda alla sede museale. Il percorso espositivo è a senso unico, con due flussi separati di ingresso e di uscita, e dotato di segnaletica per garantire un accesso alle sale correttamente distanziato.

Il Museo Galileo e il suo staff si sono detti "felici di tornare a incontrare il proprio pubblico" e si augurano che l’interesse per la scienza si diffonda a un sempre maggior numero di cittadini e turisti.