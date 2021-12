Il Covid dilaga nel Fiorentino, 600 casi in 24 ore

Nuovo picco per la curva epidemiologica della Città metropolitana. In 24 ore il numero dei tamponi positivi è raddoppiato. Due i nuovi decessi

FIRENZE — Sono 594 i nuovi tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore nella provincia di Firenze dove è stato segnalato anche un nuovo decesso. Solo il capoluogo ha segnalato 256 nuovi positivi, quanto il dato totale della intera provincia rilevato poche ore prima.

I positivi sono raddoppiati rispetto alle precedenti 24 ore e rispetto al trend della settimana ma soprattutto il picco riporta all'ondata epidemiologica di fine 2020.

La task force fiorentina sulla emergenza sanitaria ha disposto l'annullamento degli eventi di fine anno, lo ha deciso il sindaco metropolitano, Dario Nardella dopo averne parlato con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e con la Asl.

I 594 casi in provincia di Firenze, di cui 93 in zona empolese sono segnalati a Bagno a Ripoli 14, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 16, Campi Bisenzio 28, Dicomano 1, Fiesole 6, Figline e Incisa Valdarno 6, Firenze 256, Firenzuola 2, Greve in Chianti 4, Impruneta 8, Lastra a Signa 12, Marradi 2, Palazzuolo sul Senio 1, Pelago 11, Pontassieve 10, Reggello 8, Rignano sull'Arno 8, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 8, Scandicci 14, Scarperia e San Piero 9, Sesto Fiorentino 33, Signa 21, Vaglia 3, Vicchio 3

Ci sono 93 casi in zona empolese a Capraia e Limite 7, Castelfiorentino 7, Cerreto Guidi 4, Certaldo 13, Empoli 30, Fucecchio 5, Gambassi Terme 1, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 11, Montespertoli 11 e Vinci 3.