Il cordoglio della Toscana per Narciso Parigi

​Istituzioni e cittadini stretti nel ricordo del cantante e attore scomparso all'età di 92 anni. La camera ardente in Palazzo Vecchio

FIRENZE — La scomparsa di Narciso Parigi, cantante, attore ma anche autore dell'inno della Fiorentina e per questo amatissimo dai tifosi viola, è stata accolta con grande tristezza non solo dai fiorentini ma più in generale dai toscani. La sua figura e il suo volto sempre sorridente sono scolpiti nella mente di tanti, così come le sue canzoni e la sua voce.

La camera ardente per dare l'ultimo saluto a Narciso Parigi, sarà allestita in Palazzo Vecchio: lo ha comunicato su Twitter il sindaco Dario Nardella.

Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani lo ha definito, ricordandolo, "un simbolo di Firenze e della Toscana, ma anche della internazionalità dei valori che la Toscana e Firenze hanno sempre espresso. Avevo con lui un rapporto particolare di straordinaria e profonda amicizia. Era una straordinaria figura umana".

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che, con la scomparsa di Narciso Parigi, "Firenze perde una voce amatissima e inconfondibile. Parigi ha legato il proprio nome alla città e al suo cuore viola". Cordoglio è stato espresso anche dalla vicesindaca Cristina Giachi: "Alla sua voce sono legati momenti indimenticabili della nostra vita. La Firenze del Novecento non è solo quella dei quartieri di Pratolini, degli "ingegni arditi" di Odoardo Spadaro ma anche del "labaro viola" cantato da Parigi".

L'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi ha detto che "in accordo con la famiglia, troveremo un modo significativo per ricordare Narciso Parigi".