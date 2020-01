E' morto Narciso Parigi

L'artista, cantante e attore, autore dell'inno della Fiorentina, è spirato nella sua casa a 92 anni, amato e popolarissimo fino all'ultimo giorno

FIRENZE — E' una giornata di lutto per il popolo viola, per Firenze e per tutta la Toscana: Narciso Parigi, l'autore dell'inno della Fiorentina e di altre migliaia di canzoni, attore in decine di film, è morto all'età di 92 anni nella casa dove abitava insieme alla moglie Fiorella.

Nato a Campi Bisenzio il 29 Novembre 1927, artista di fama internazionale e persona di grande umanità, Narciso Parigi non stava bene già da qualche tempo e lo scorso 15 Gennaio, in occasione della partita Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, i tifosi gli avevano dedicato uno striscione con la scritta "Forza Narciso".

Nel corso della lunga vita di Narciso Parigi, Firenze, Campi Bisenzio e la Toscana gli hanno tributato moltissimi riconoscimenti e attestati di stima e affetto. Ricordiamo qui sotto solo quelli degli ultimi anni: il Premio delle arti 2011 dei Fiorentini nel mondo, la festa di compleanno per i suoi 90 anni organizzata dal Consiglio regionale nel 2017, il Fiorino d'oro che sempre nel 2017 gli conferì il Comune di Firenze. Nel 2018 a Palazzo Vecchio fu presentato il progetto discografico "Italia, America e ritorno" ideato da Parigi insieme al cantante emergente Lorenzo Andreaggi, suo erede artistico e prosecutore della tradizione melodica italiana e fiorentina in Italia e nel mondo.

Il 29 novembre 2019, giorno dei suoi 92 anni, il Comune di Campi Bisenzio gli ha conferito il premio Levriero Città di Campi, inagurando nel teatrodante Carlo Monni la sala "Narciso Parigi".