Il biennio rinasce dopo l'amianto, ecco come sarà

Finite le opere di cantierizzazione., Si svilupperà su 4 piani fuori terra, con una superficie di circa 1000 metri quadrati a piano. Consegna nel 2023

FIRENZE — Il nuovo biennio dell'Isis Leonardo da Vinci è una delle opere più importanti messe in cantiere nell'area fiorentina, per anni ha accolto migliaia di giovani tecnici da tutta la Toscana. Abbattuto per la presenza di amianto, è in fase di ricostruzione.

Il sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella e l’assessore all’Educazione Sara Funaro, insieme ai tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo stamani sul cantiere che affaccia sula ferrovia di Rifredi.

L'immobile del nuovo biennio dell’I.S.I.S. da Vinci si svilupperà su quattro piani fuori terra, con una superficie di circa 1000 metri quadrati a piano, oltre il livello interrato e il piano copertura.

Sindaco e assessore hanno spiegato "Il nuovo biennio sarà una struttura rispettosa dell’ambiente e a elevato contenimento energetico, impianto di riscaldamento con pannelli radianti, produzione di acqua calda sanitaria integrata da impianto solare termico, produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico. Ci saranno 27 aule didattiche, 6 laboratori per disegno, multimediale, chimica, biologia, fisica, 2 sale professori, una caffetteria con cucina e un ampio atrio d'ingresso di circa 185 metri quadrati".