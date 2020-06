Gli ambulanti tornano al mercato di San Lorenzo

Hanno trasportato i banchi sino alle piazzole assegnate per riaprire al pubblico dopo il confinamento rianimando un percorso turistico noto nel mondo

FIRENZE — A causa dell'epidemia di Covid 19 hanno interrotto la loro attività ma questa mattina hanno riposizionato i banchi attorno al mercato di San Lorenzo, sono gli ambulanti riuniti oggi dall'associazione nazionale di categoria all'ombra del Mercato Centrale.

Il percorso commerciale che si snoda dalle Cappelle Medicee a San Lorenzo alle Fonticine di via Nazionale è tra i più conosciuti e frequentati al mondo, presente sulle guide turistiche al pari dei monumenti del Rinascimento.

"Tornare alla normalità si sta rivelando meno facile del previsto - ha spiegato il presidente dell'Associazione Ambulanti Toscana, Vittorio Pasqua - specialmente per chi da sempre ha rivolto la sua offerta commerciale prevalentemente ai turisti che venivano a visitare la nostra città d’arte. E’ il caso proprio degli operatori del mercato di San Lorenzo che si trovano a dover affrontare questa emergenza economica già provati dai mesi di chiusura totale e con grandi incertezze e preoccupazioni per l’immediato futuro". "In questo momento riaprire le nostre attività lavorative quasi sicuramente porterà agli operatori dei costi e non dei guadagni ma se cosi’ non facessimo sarebbe davvero la fine di tutto quanto abbiamo creato negli anni. Abbiamo deciso quindi di riaprire nell’intento di dare un segnale di speranza intendiamo dire che vogliamo dare visibilità al Mercato di San Lorenzo che da sempre e’ meta ambita dai turisti che speriamo presto tornino a visitare Firenze. La sfida e’ dura ma tutti insieme ce la faremo".