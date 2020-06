"Apriamo in perdita ma altrimenti sarebbe la fine"

Gli ambulanti del centro storico fiorentino annunciano la riapertura ma non nascondono la preoccupazione per la mancanza dei flussi turistici

FIRENZE — "Siamo in fase di ripartenza ma purtroppo non per tutti riprendere il lavoro è semplice... riaprire le nostre attività lavorative quasi sicuramente porterà dei costi e non dei guadagni ma se così non facessimo sarebbe davvero la fine di tutto quanto abbiamo creato negli anni" con queste parole gli ambulanti di San Lorenzo hanno annunciato il ritorno assieme all'Associazione nazionale di categoria Ana Toscana.

Sono rimasti chiusi da Marzo a causa dalla pandemia per Covid 19 che ha prima ridotto i flussi turistici e poi disposto la quarantena per le attività commerciali. Adesso c'è una data per la riapertura: Venerdì 26 Giugno

Il presidente di Ana, Vittorio Pasqua, ha spiegato "Tornare alla normalità si sta rivelando meno facile del previsto specialmente per chi da sempre ha rivolto la sua offerta commerciale prevalentemente ai turisti che venivano a visitare la nostra città d’arte. E’ il caso proprio degli operatori del mercato di San Lorenzo che si trovano a dover affrontare questa emergenza economica già provati dai mesi di chiusura totale e con grandi incertezze e preoccupazioni per l’immediato futuro. La vita però deve riprendere e tutti noi dobbiamo fare i massimi sforzi possibili per tornare alla normalità anche se in questo momento riaprire le nostre attività lavorative quasi sicuramente porterà dei costi e non dei guadagni ma se cosi’ non facessimo sarebbe davvero la fine di tutto quanto abbiamo creato negli anni".

Ha poi aggiunto Pasqua "Abbiamo deciso quindi di riaprire le nostre attività e nell’intento di dare un segnale di speranza intendiamo dire che noi ci siamo e vogliamo dare visibilità al Mercato di San Lorenzo che da sempre è meta ambita dai turisti che speriamo presto tornino a visitare Firenze. La sfida è dura ma tutti insieme ce la faremo".