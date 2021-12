Razziano un'abitazione con i proprietari dentro

Era notte e la coppia di anziani dormiva mentre la loro abitazione veniva predata. Al risveglio, stamani, hanno trovato le luci accese

FIRENZE — Sono andati a dormire ieri sera dopo aver rassettato tutta la casa. Hanno dormito beati sino a stamani e al risveglio: lo choc. Nella notte la casa dei due anziani coniugi era stata svaligiata.

Lui, 85 anni, ha chiamato la polizia intervenuta in via Faenza con le volanti del 113 per sporgere denuncia insieme alla moglie. I ladri si sono introdotti nell'abitazione con passo felpato, dalla porta principale che comunque non ha segni di effrazione.

Hanno predato quanto hanno voluto dall'appartamento e poi se ne sono andati lasciando le luci accese. Quando la coppia stamani si è svegliata, è proprio così che le ha trovate. Sulle prime sono risultati spariti capi di vestiario.