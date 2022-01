Funerali David Sassoli, gonfaloni toscani a Roma

Gonfaloni a Roma e bandiere europee a lutto nei Comuni, così la Toscana ha partecipato ai funerali del presidente del Parlamento europeo David Sassoli

FIRENZE — La Regione Toscana ed il Comune di Firenze hanno partecipato ai funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, che si sono tenuti nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma.

Ad accompagnare il Gonfalone del Comune di Firenze la vice sindaca Alessia Bettini "Portiamo l’ultimo saluto a un nostro grande concittadino David Sassoli. Una cerimonia intensa e commovente per un uomo politico dai valori profondi e radicati, un europeista convinto, una figura che deve restare da esempio per tutti noi. Non dimenticherò mai questa giornata e le parole toccanti dei figli e della moglie “sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”."

Sassoli ha ricevuto le Chiavi della Città di Firenze il 19 Ottobre 2019 dalle mani del sindaco, Dario Nardella in un Consiglio comunale straordinato riunito per analizzare l'eredità del sindaco La Pira.

Gonfalone di Firenze

Tanti i Comuni toscani che si sono stretti alla famiglia Sassoli ed alla comunità europea ed hanno ricordato il presidente e giornalista.

A Montespertoli, il sindaco Alessio Mugnaini, ha mostrato sui social la bandiera europea listata a lutto sul Municipio.

Montespertoli