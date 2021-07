Focolaio Covid dopo la finale al maxischermo

Un focolaio di Covid è stato registrato tra le persone che hanno assistito alla finale Italia - Inghilterra al maxischermo di un locale all'aperto

FIRENZE — Tre persone sono risultate positive al Covid e 9 sono finite in quarantena dopo avere assistito alla finale Italia - Inghilterra davanti al maxischermo di un locale all'aperto, a Firenze.

La notizia dei contagi che sarebbero collegati alla partecipazione all'evento è stata riportata da La Nazione.

La Asl Toscana in merito all'aumento dei casi positivi registrati negli ultimi giorni ha reso noto di avere rilevato tamponi positivi soprattutto su gruppi di giovani rientrati dalle vacanze in località della Spagna e della Grecia. I positivi, che accusano sintomi lievi, hanno un'età compresa tra i 16 ed i 25 anni per la maggior parte non sono vaccinati o hanno ricevuto una sola dose di vaccino.