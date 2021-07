Fiorentini a Tokyo, ecco come seguirli sui social

L'avversario «immaginario» di Vito Dell'Aquila, ecco come si è allenato per le Olimpiadi

La Città metropolitana è ben rappresentata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco come seguire gli atleti sui loro profili Facebook ed Instagram

FIRENZE — A Tokyo è iniziata l'avventura per gli atleti azzurri, tra loro c'è anche una importante rappresentanza partita dalla Toscana.

Come spesso accade per gli sport definiti "minori" rispetto al calcio, i grandi eventi aiutano a scoprire veri e propri talenti amati dagli appassionati ma sconosciuti al grande pubblico. Oggi tutti conoscono Matteo Berrettini ma prima di Wimbledon a qualcuno era sfuggito il numero uno del tennis italiano, di nonno fiorentino e tifoso della Fiorentina.

Le Olimpiadi in Giappone sono l'appuntamento dell'estate dopo gli Europei e saranno seguite soprattutto sui social visto il fuso orario che per molti risulterà proibitivo.

Gli atleti fiorentini sono social? Sì e in alcuni casi hanno un seguito bassissimo rispetto ai colleghi del calcio tanto da annoverare tra i follower soprattutto parenti ed amici d'infanzia. Per questo motivo seguirli può rappresentare l'occasione di creare un rapporto più diretto ed intimo rispetto a veri e propri catalizzatori di like.

Ecco chi sono gli olimpici metropolitani e come seguirli sui social:

Lorenzo Bacci (tiro a segno) qui il suo profilo su Instagram.

Rachele Bruni (nuoto) qui il suo profilo su Facebook.

Leonardo Fabbri (atletica) qui il suo profilo su Instagram.

Anna Chiara Mascolo (nuoto) qui il suo profilo su Instagram.

Filippo Megli (nuoto) qui il suo profilo su Instagram.

Claudio Stecchi (atletica) qui il suo profilo su Instagram.

Lorenzo Zazzeri (nuoto) qui il suo profilo su Instagram.

Gabriele Rossetti (tiro volo) qui il suo proifilo su Instagram.

Alberto Bettiol (ciclismo) qui il suo profilo su Instagram.