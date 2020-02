Filippo Megli alla maratona di nuoto di Aisla

Il campione di nuoto sarà testimonial ad uno degli eventi che si svolgono in contemporanea tra Firenze, Borgo San Lorenzo, Reggello e San Casciano

FIRENZE — Firenze, Borgo San Lorenzo, Reggello e San Casciano si uniscono nell'elemento acqua nel segno della solidarietà per la sesta edizione dell’iniziativa Una vasca per AISLA Firenze, la maratona di 24 ore di nuoto non competitiva che si tiene presso la Piscina Paganelli di Firenze sul Viale Guidoni ed in contemporanea in altre piscine del territorio. Nel Chianti, a San Casciano in Val di Pesa, è previsto un testimonial d’eccezione, il nuotatore fiorentino Filippo Megli, campione italiano nei 200 stile libero.

La manifestazione, organizzata insieme a Firenze Nuota Master, inizia alle 13 di sabato 28 marzo per concludersi alle 13 di domenica 29 marzo. Nel 2019 ci sono stati 450 partecipanti, 150 solo dal Mugello e sono stati raccolti 7.300 euro per 330 chilometri di bracciate. Questi sono i record da battere.

Per partecipare occorre presentarsi durante le 24 ore e iscriversi alla postazione dei volontari presente a bordo piscina. Con 10 euro sarà possibile fare almeno una vasca di 25 metri. Grazie alle donazioni sarà possibile sostenere attività indispensabili per le persone con SLA. Tra queste il supporto psicologico, fisioterapia e logopedia.

A Borgo San Lorenzo l’intera comunità mugellana si radunerà presso il Centro Piscine Mugello dove si terrà la maratona in collaborazione con Vivi lo Sport, Nuoto Mugello, Pallanuoto Mugello UISP e Sub Mugello.

“La Comunità e l'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo da tempo sostengono concretamente AISLA Firenze” ha detto Barbara Gonella, presidente di AISLA Firenze che ha aggiunto “nel 2018, grazie anche al generoso supporto dello Studio associato di Infermieri Auxilium, partner di AISLA Firenze per il servizio di pronta reperibilità infermieristica, abbiamo aperto un Punto d'Ascolto e Accoglienza per persone affette da SLA e loro familiari e attivato un Gruppo d'Aiuto mensile a loro rivolto.Anche Banco Fiorentino è tra i Major Donors di AISLA Firenze e grazie a una donazione importante abbiamo potuto acquistare un emogasanalizzatore donato poi ad Auxilium per effettuare l'esame al domicilio del paziente con SLA e non solo”.

La manifestazione ha il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di San Casciano, Comune di Reggello e FIN Comitato regionale Toscano. Durante l'iniziativa è inoltre possibile diventare socio di AISLA Firenze al costo 20 euro.