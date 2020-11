Fa 5 al SuperEnalotto e vince 51mila euro

La schedina giocata e convalidata sulle rive dell'Arno ha realizzato nel fine settimana un 5 totalizzando una vincita da 51.480 euro

FIRENZE — Rimane sempre Firenze la protagonista assoluta, in Toscana, al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 28 Novembre, infatti, è stato centrato un 5 da 51.480,19 sulle rive dell’Arno.

Il fortunato vincitore ha convalidato la schedina presso Piazza San Giovanni, come riportato da Agipronews. Il primo concorso di Dicembre metterà così in palio un Jackpot da 71,2 milioni di euro. L'ultimo 6 è stato realizzato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.