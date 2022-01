E' morto Renato Cecchetto, Augusto di Amici Miei

Per tutti i toscani sarà per sempre l'indimenticabile Augusto Verdirame da Brescia. Il noto attore e doppiatore è morto a Roma, aveva 70 anni

FIRENZE — Il cinema italiano dice addio a Renato Cecchetto, l'attore e doppiatore è morto a Roma il 23 Gennaio 2022, aveva 70 anni.

La notizia della scomparsa è stata comunicata da Omar Barbierato, sindaco di Adria, città natale dell'attore classe 1951 "Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore".

Cecchetto ha lavorato in quasi 100 film, al fianco di Mario Monicelli, Steno e Damiano Damiani ed ha lasciato un segno indelebile in Amici miei - Atto II ma anche in Fracchia la belva umana e Fantozzi alla riscossa, con Paolo Villaggio, senza dimenticarlo nella prima serie de La piovra con Michele Placido. Nella sua carriera di doppiatore ha dato voce a Shrek ed altri personaggi animati.

Gli appassionati, cultori di Amici Miei, lo associano alla zingarata alla Torre di Pisa, e non lo hanno mai dimenticato nei panni (o meglio nei pantaloni) di Augusto Verdirame da Brescia. Ogni anno, l'8 Luglio, è apparsa sui social la carta d'identità per gli immancabili auguri.

"Lei è il signor. Verdirame Augusto da Brescia? Si è Verdirame, io mi chiamo Necchi. Allora questa non è la sua patente!" uno scambio di battute tra Enio Drovandi e Renzo Montagnani che anticipava l'incontro al Bar Necchi e che sarebbe diventata un cult della commedia all'italiana.

Nel 2017 Cecchetto ha partecipato alla inaugurazione di una targa che nel quartiere San Niccolò di Firenze ricorda Amici Miei di Mario Monicelli.

Formatosi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, Cecchetto ha esordito in teatro e l'amore per il palcoscenico non lo ha mai abbandonato.