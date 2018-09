Due nuovi punti per il prelievo del sangue

Sono stati istituiti a Campi Bisenzio e Signa dopo l'accordo tra Asl Toscana Centro e Società ambulatori della Misericordia

FIRENZE — I due nuovi punti prelievo si trovano entrambi nella zona fiorentina nord-ovest e questa loro collocazione, spiega la Asl in una nota, permette di fornire una risposta più efficace alle esigenze dei residenti.

Nello specifico, il servizio sarà attivo dal mese di ottobre con questi orari: a Campi Bisenzio nella sede della Misericordia in via Montalvo 8 dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9 e a Signa, in località San Mauro, via Largo Misericordia 8 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 8.30.

Le prestazioni potranno essere prenotate presentando direttamente la prescrizione medica nella sede di Campi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e di Signa

A siglare la convenzione, di durata biennale che li ha istituti sono stati la Ausl Toscana centro e la Società Ambulatori della Misericordias.r.l. La stima è di un volume di 15.840 analisi ematochimiche e di 14.400 prelievi venosi.

“Miglioramenti importanti per il percorso prelievi della zona - sottolinea il Direttore della SdS Nord Ovest, Enrica Pietra Caprina - conseguiti ancora una volta grazie alla preziosa sinergia pubblico-privato”.