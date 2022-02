Molla la droga a terra per sfuggire ai carabinieri

L'Holodomor, quarta puntata di «L'Ucraina in 100 secondi»

Alla vista dei militari il giovane ha fatto cadere un involucro con dentro l'hashish, ma il suo tentativo di disfarsene non è servito

FIRENZE — Quando ha notato la presenza dei carabinieri non ci ha pensato due volte e ha mollato a terra l'involucro con la droga nel tentativo di eludere il controllo e svignarsela.

Non è servito, perché i militari hanno raggiunto il 24enne controllandone poi anche l'abitazione. In tutto hanno trovato circa 27 grammi di hashish e 90 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio.

L'operazione è stata effettuata dai carabinieri delle stazioni di Bagno a Ripoli e di Grassina che a Sorgane si erano insospettiti per gli strani movimenti di quel giovane. Alla fine lo hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.