Tenta la fuga con la cocaina nascosta nel motore

Alla vista dei carabinieri ha accelerato con l'idea di dileguarsi, ma non ha funzionato. A casa poi aveva altra droga e l'occorrente per confezionarla

FIRENZE — Alla vista dei due equipaggi dei carabinieri ha acclerato con l'auto tentando di dileguarsi, ed è stato a quel punto però che i militari del nucleo radiomobile di Firenze si sono insospettiti per quella vettura con targa straniera e per l'atteggiamento del 25 che vi si trovava a bordo.

Così, ieri pomeriggio alle 17, lo hanno seguito da piazzale Renato Cappugi, raggiunto e bloccato in via Dalla Chiesa, quindi controllato. E infine arrestato in flagranza per detenzione a fini di spacio di sostanza stupefacente.

Sì perché i sospetti dei carabinieri si sono rivelati fondati. Il giovane, risultato incensurato, in quella macchina da cui proveniva un forte odore di droga aveva nascosto nel motore, sopra alla batteria, un panetto di cocaina del peso di 1.022 grammi.

I controlli sono stati quindi estesi anche al domicilio del 25enne. Qui sono saltati fuori 1.075 grammi di marijuana, 2 panetti dal peso complessivo di 185 grammi di hashish e il necessario per la pesatura e il confezionamento della droga. Tutta la sostanza e il materiale sono stati sequestrati, così come l’autovettura. Il giovane è stato trasferito in carcere a Sollicciano.