Dopo l'oltraggio la solidarietà per Idy

In tanti si sono recati sul ponte Vespucci dopo che lo sfregio alla targa in ricordo del venditore senegalese ucciso nel marzo 2018

FIRENZE — In tanti si sono indignati e hanno espresso la propria rabbia prima sui social e poi materialmente per l'oltraggio alla targa posta sul ponte Vespucci in ricordo di Idy Diene, il venditore senegalese residente a Pontedera che proprio lì fu ucciso a colpi di pistola il 5 marzo 2018.

Sulla vernice nera con cui la targa è stata imbrattata la notte scorsa, è stata vergata una nuova scritta con la vernice bianca: "Idy Diene, assassinato da mano razzista". Molti i fiori e o cartelli lasciati in suo ricordo.

"Quanto accaduto stamattina a Firenze è assoluta vergogna. Siamo vicini ai familiari, quanti hanno voluto bene a Idy e a tutta la comunità senegalese", ha scritto in una nota la Cgil di Firenze insieme a quella Toscana.

Il sindaco Dario Nardella ha definito quello sulla targa di Idy “un gesto vergognoso e meschino” è ha annunciato che la targa sarà sostituita.