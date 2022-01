Disagio pandemico, reati da rabbia in aumento

È la ripercussione sociale del Covid registrata dalla questura in provincia di Firenze con incremento di lesioni, percosse, minacce e danneggiamenti

FIRENZE — "Maggiore aggressività dettata soprattutto da un maggiore disagio sociale sviluppatosi a causa degli effetti pandemici": è la ripercussione sociale del Covid-19 registrata per il 2021 dalla questura di Firenze in ambito provinciale.

Il dato che emerge nel bilancio annuale sui reati e le azioni di contrasto segna incrementi a due cifre per questo genere di episodi, con il +13% per lesioni, percosse e minacce, e il +23% per danneggiamenti. Lievemente aumentati anche gli episodi criminali attinenti alle rapine, per lo più improprie col +15%, e alla ricettazione col +5%.

La tendenza è significativa perché si inquadra entro un contesto di complessiva diminuzione dei reati denunciati nella provincia di Firenze rispetto al 2020 pari al 7%, da 4.722 ai 4.410 del 2021.