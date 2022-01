Piazza allo sbando, allarme dei residenti

Gallarate: code infinite per un tampone, l'attesa supera le 4 ore e ci sono anche bimbi piccoli

I residenti hanno lanciato l'allarme attraverso una serie di segnalazioni per alcuni episodi registrati nella piazza principale del rione Statuto

FIRENZE — Allo Statuto c'è una piazza che agita i residenti, si tratta di piazza Leopoldo, crocevia della mobilità e punto di riferimento per la zona del Poggetto. Le segnalazioni sono finite in un esposto presentato al sindaco e alle forze dell'ordine da due consiglieri di quartiere.

I residenti hanno puntato il dito su alcune baby gang che frequenterebbero la piazza e denunciato schiamazzi, bivacchi ma anche aggressioni verbali e fisiche a seguito di tentati rimproveri e richiami all'ordine.

Il caso arriva adesso all'attenzione del sindaco, a sottoporlo sono stati i consiglieri del Quartiere 5, Matteo Chelli ed Angela Sirello "Non è tollerabile lasciare a se stessa una parte così importante della Città. Firenze non è solo centro storico, ma è anche la sua grande ed importante periferia".

L'esposto, indirizzato alla prefettura, alla questura, al comando provinciale dei carabinieri, al polizia municipale e al sindaco recita "Giungono continuamente alla nostra attenzione segnalazioni da parte dei residenti della zona di Piazza Leopoldo che denunciano episodi di spaccio, mala movida, atti vandalici e schiamazzi, per lo più ad opera di baby gang che stazionano al centro della piazza. I fatti che hanno luogo ormai quotidianamente, soprattutto in orario serale-notturno, sono fonte di preoccupazione per i cittadini, chiediamo opportuni accertamenti e provvedimenti necessari a tutela della sicurezza, della quiete e dell’incolumità".