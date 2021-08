Torna la tregua sui decessi Covid nel Fiorentino

Ruggero Tita e Caterina Banti: ecco come si allenano i due d'oro della vela

PROVINCIA DI FIRENZE — Non si sono verificati decessi riconducibili a Covid-19 nelle ultime 24 ore in area fiorentina, così come segnalato nel report sanitario regionale. Torna la tregua, dunque, dopo la morte riconducibile al virus rilevata nell'arco delle precedenti 24 ore.

Rimangono 2.230 i morti registrati nella provincia di Firenze, deceduti dall'inizio della pandemia fino a questo momento.

Il tasso di mortalità fiorentino è stabile a 226,2 morti ogni 100.000 abitanti contro il tasso regionale di 188,6 ed i 216,2 della media italiana.

