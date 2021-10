Coi fondi europei 60 assunzioni in vista

Sono 7 i milioni dedicati al reclutamento di nuovo personale nell'ambito degli 80 complessivi giunti col NextGenerationEu per la ripresa post Covid

FIRENZE — Sono 7 i milioni di euro destinati a Firenze per l’assunzione a tempo determinato (da Gennaio 2022 per 2 anni) di circa 60 persone per la formazione specialistica e il supporto tecnico nell'ambito degli oltre 80 milioni complessivi di finanziamenti NextGenerationEu su Fondi React-Eu dell’Unione europea assegnati appunto Firenze.

Questo pacchetto di risorse, che rientrano nell’ambito del Pon Città metropolitane 2014-2020 (che passa così per Firenze a 122 milioni di euro) aiuteranno Firenze nella sua ripresa dalla crisi causata dalla pandemia e serviranno a realizzare numerosi interventi in città per un totale di 24 macroaree di intervento raggruppate in 4 ambiti di azione: verde ed economia circolare; trasporti e infrastrutture; digitale; sport, cultura, giovani e sociale.

Le risorse del React-Eu, che danno attuazione al piano ‘Rinasce Firenze’ elaborato dopo il lockdown del 2020, sono destinate anche a sostenere i settori economici colpiti dalla crisi per l’emergenza Covid-19, a finanziare misure per la creazione di posti di lavoro, a favore dell’occupazione giovanile, e a investire nel Green Deal europeo e nella transizione digitale, potenziando gli investimenti già in corso grazie alla politica di coesione dell’Ue. Le assunzioni sono tra le linee di intervento.

“Il React è il primo capitolo di tutto il NextGenerationEu - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Noi parliamo del Pnrr, ma quello è già la seconda fase, mentre noi ora siamo impegnati a utilizzare i soldi che sono arrivati dalla prima fase. Si tratta di 1 miliardo e 100 milioni di euro per tutta Italia, che per Firenze si trasformano in oltre 80 milioni di euro di contributi da spendere immediatamente per rendere la nostra città sempre più sostenibile e green. Dobbiamo realizzare tutte queste opere entro il 2023”.

I progetti su cui i fondi si riversano sono stati presentati alla presenza della vicesindaca Alessia Bettini con gli assessori Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Sara Funaro, Federico Gianassi, Stefano Giorgetti, Cosimo Guccione, Alessandro Martini ed Elisabetta Meucci.

Nello specifico della proposta, per Firenze si tratta di 43,6 milioni di euro destinati all’area “Verde ed economia circolare”, mentre all’area “Trasporti e infrastrutture” vanno 14,8 milioni di euro. Al “Digitale” sono invece destinati 8,6 milioni di euro e all’area “Sport, cultura, giovani, sociale” vanno 7,9 milioni di euro. Poi ci sono i 7 milioni per le assunzioni.