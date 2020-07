Covid, zero decessi nel fine settimana fiorentino

Il bollettino sanitario regionale non ha rilevato decessi tra i pazienti contagiati dal Covid 19, nell'area fiorentina resta ferma la conta dei morti

FIRENZE — La Regione Toscana non ha registrato decessi tra i pazienti contagiati dal coronavirus, restano quindi 1.114 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Nel fiorentino la conta dei deceduti è ferma a 407 morti, dopo una settimana di tregua sono stati segnalati due deceduti ai quali sono seguite 48 ore di calma.

Il tasso di mortalità toscano per Covid 19 è di 29,9 per 100.000 residenti contro il 57,7 per 100.000 della media italiana e per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara 87,2 seguita da Firenze con 40,2 e Lucca con 36,4, il più basso è a Grosseto con 10,8.